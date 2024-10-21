Рособрнадзор займется подготовкой материалов в случае появления арабского языка в ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор готов оперативно начать разрабатывать материалы для ЕГЭ по арабскому языку. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

Как правило, на разработку и апробацию контрольных измерительных материалов уходит не меньше двух лет, уточнили в Рособрнадзоре.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что к 2026 году шестым экзаменом по выбору в ЕГЭ может стать арабский язык. В гимназии имени Примакова в Подмосковье в ноябре пройдет первый форум по вопросам преподавания арабского языка в современном мире, добавил он.

Помимо этого, с 2026 года абитуриенты педагогических вузов должны будут сдавать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать. Например, будущие учителя химии будут сдавать экзамен по химии, учителя физики – по физике. У школьников есть два года для адаптации к новым правилам приема, отмечал Кравцов.