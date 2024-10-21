Глава Минпросвещения Кравцов: арабский язык может появиться в российском ЕГЭ к 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шестым экзаменом по выбору в ЕГЭ через 2 года может стать арабский язык, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время посещения гимназии имени Примакова в Подмосковье, филиал которой был открыт в Абу-Даби еще в 2021 году. В гимназии, отметил Кравцов, в ноябре состоится первый форум по вопросам преподавания арабского языка в современном мире.

По новым правилам с 2026 года поступающие в педагогические вузы должны будут сдавать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать. Ранее абитуриенты, поступающие на любые педагогические направления, сдавали только ЕГЭ по обществознанию. С 2026 года, например, будущие учителя химии будут сдавать экзамен по химии.

