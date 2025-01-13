Песков: в Кремле не обсуждают тему отмены или альтернативы ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле не обсуждается тема отмены или перевода ЕГЭ в другой формат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки", – сказал представитель Кремля, переадресовав этот вопрос в правительство.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов Между заявил, что в РФ начался процесс отказа от ЕГЭ. По его словам, уже сейчас можно наблюдать, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки.

В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что единый государственный экзамен обладает рядом преимуществ, позволяя, например, упрощать поступление в вузы абитуриентам из регионов. В частности, это позволяет не сдавать экзамены в месте, куда приезжие будут поступать, в отличие от практики, сложившейся в СССР.