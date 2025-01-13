В РАО заявили об отсутствии реальной альтернативы ЕГЭ

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В России сегодня не существует реальной альтернативы ЕГЭ. Об этом в беседе с ТАСС заявила президент Российской академии образования (РАО) и экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева.

По ее словам, ЕГЭ позволяет абитуриентам подать документы одновременно в пять вузов по всей стране.

"Не думаю, что кто-то из нынешних учеников захочет вернуться к существовавшей в советское время практике, когда ты мог попытаться поступить в один, максимум два вуза в год", – считает Васильева.

В свою очередь, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что вопрос отмены ЕГЭ давно назрел. По его словам, советское образование было лучшим в мире, а оценка знаний предполагала творческий подход в решении задач.

"Не случайно сначала советские, а затем российские ученые ценились на вес золота, а выходцев из отечественных вузов, особенно представителей технических специальностей, с удовольствием принимали в аспирантуру за рубежом с гарантией последующего трудоустройства", – приводит RT слова Орлова.

Как считает аналитик, нужно взять все лучшее из образования СССР и адаптировать к современным реалиям. В частности, не должно быть тестов, так как они не дают объективной картины знаний, способствуют развитию клипового мышления и создают простор для коррупции.

Между тем в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. Такое заявление ранее сделал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, уже сейчас можно наблюдать, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки.

Кроме того, репетиторство могут заменить бесплатными услугами с повышением качества образования. Эти меры планируется ввести для того, чтобы школьники сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.