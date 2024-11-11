Практическая часть может появиться в ЕГЭ по физике, химии и биологии

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Экспериментальная часть в ЕГЭ по физике, биологии и химии может появиться в будущем. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Федеральный институт педагогических измерений взял инициативу в проработку. Возможно, будет пилот в нескольких субъектах страны в "ближайшем будущем в апробационном режиме".

По словам Музаева, Рособрнадзор начал следить за ситуацией в российских регионах, насколько их материально-техническая база позволит организовать равные условия для прохождения практической части единого экзамена по естественнонаучным предметам всеми выпускниками.

Ранее Госдума отклонила проект депутатов от ЛДПР об отмене обязательной сдачи ЕГЭ при выпуске из школы. Согласно заключению профильного комитета ГД, действующий порядок сдачи экзамена гарантирует единый подход к определению уровня освоения образовательных программ.

Более того, содержание ЕГЭ, добавили в комитете, ориентировано на федеральные государственные образовательные стандарты и выстроено так, чтобы "раскрыть потенциал выпускника".