Минобрнауки РФ вновь сделало ЕГЭ по иностранному языку обязательным для экономистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки России в доработанном проекте перечня вступительных испытаний в вузы вновь включило ЕГЭ по иностранному языку для таких направлений, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

До этого ведомство планировало исключить экзамен по иностранному языку для экономического направления. Вместо него выпускники, желающие обучиться профессии экономиста, должны были сдать ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза. При этом вузы могли включить в перечень необходимых для приема несколько экзаменов, таким образом позволив абитуриенту выбрать из списка.

В проекте министерства указано, что перечень вступительных испытаний в университеты теперь будет состоять из экзамена по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных, выбранных вузом, и одного-двух профильных предметов из оставшихся в списке. При этом учебное заведение имеет право сделать этот выбор самостоятельно, уточняется в документе.

Ученикам выпускных классов предстоит определиться с предметами, по которым они сдадут ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. Вместе с тем университеты должны опубликовать перечень вступительных испытаний в срок до 20 января 2025 года.

Ранее Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Ведомство предложило повысить проходной балл по русскому языку до 42. На этом фоне минимальный балл ЕГЭ по обществознанию может быть снижен с 45 до 42 баллов.