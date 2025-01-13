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Депутат Госдумы Нилов: процесс отказа от ЕГЭ в России начался

В ГД заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

В России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской", – приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что его наблюдения дают уверенность в том, что процесс отказа от ЕГЭ и предпосылки для этого уже есть. Так, по его словам, уже сейчас можно наблюдать, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки.

Между тем репетиторство в России могут заменить бесплатными услугами с повышением качества образования. Эти меры планируется ввести для того, чтобы школьники сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.

Рособрнадзор рассматривает возможность введения интегральной оценки выпускников

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