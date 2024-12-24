Глава Минпросвещения Кравцов: в России может появиться олимпиада по арабскому языку

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку, передает РИА Новости.

"Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков, а также о добавлении олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту", – поделился глава Минпросвещения.

В пресс-службе ведомства отметили, что Кравцов уже обсудил организацию олимпиады на заседании Национального координационного совета.

Ранее министр просвещения сообщил, что к 2026 году шестым экзаменом по выбору в ЕГЭ может стать арабский язык.

В свою очередь, в Рособрнадзоре заявили, что ведомство готово оперативно начать разрабатывать материалы для экзамена по арабскому языку. Там также уточнили, что обычно на разработку и апробацию контрольных измерительных материалов уходит не меньше двух лет.