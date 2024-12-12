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12 декабря, 07:30

Общество

Основной период ЕГЭ в 2025 году начнется 23 мая

Основной период ЕГЭ в 2025 году начнется 23 мая

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Выпускникам школ рассказали, когда будет проводиться единый госэкзамен в этом учебном году. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая и продлится до 4 июля.

Резервные дни сдачи экзаменов будут с 16 по 20 июня. При этом 3 и 4 июля будут днями пересдач. Досрочный период вместе с резервными днями проведут с 21 марта по 21 апреля. Дополнительный период, где будут принимать ЕГЭ по русскому языку и базовой математике, назначен на начало сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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