Центр "Профессии будущего" проведет для родителей профориентационную встречу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Родителей девятиклассников приглашают на профориентационное мероприятие "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка", которое пройдет в центре "Профессии будущего" 14 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гостям расскажут о перспективах трудоустройства для студентов колледжей, о том, какие профессии сейчас востребованы и как помочь ребенку начать строить карьеру и получать хороший доход.

Встреча пройдет с 12:00 до 15:00 по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1.

"Сегодня выпускники колледжей – одни из самых востребованных кандидатов для работодателей. Несмотря на растущую популярность среднего профессионального образования, у многих может сохраняться устаревшее представление о том, как проходит обучение. Для того чтобы развеять сложившиеся стереотипы, в этом году мы подготовили специальную программу для родителей девятиклассников", – рассказал директор службы занятости и руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Он поделился, что эксперты центра ответят на главные вопросы о том, как помочь ребенку сделать осознанный выбор и какие сферы труда наиболее востребованы на сегодняшний день.

Представители колледжей также расскажут об особенностях профессий и о том, как происходит обучение. Родителям предоставят возможность пообщаться с ведущими работодателями Москвы и узнать о возможностях трудоустройства для молодых специалистов. Для участия в мероприятии необходима регистрация.

В Москве более 300 предприятий организуют для школьников профориентационные образовательные мероприятия, а также экскурсии на свои производства. Подобный подход к организации образовательной деятельности дает возможность работодателям познакомиться с потенциальными кадрами, а школьникам – с профессиями.

Между тем, Сергей Собянин сообщал, что более 75 тысяч человек присоединились к центру инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" за год его работы. По его словам, из 75 тысяч участников программы около 76% успешно учатся в колледжах Москвы, а примерно 20 тысяч человек прошли обучение по коротким образовательным программам.

