Сергей Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 75 тысяч человек присоединились к центру инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" за год работы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

При этом, как утверждает мэр, из 75 тысяч участников программы около 76% успешно учатся в колледжах Москвы. Кроме того, примерно 20 тысяч человек прошли обучение по коротким образовательным программам за год работы центра.



Собянин напомнил, что центр инновационных кадровых сервисов помогает оперативно внедрить кадры в экономику столицы. Так, всего за 3,5 месяца желающие могут освоить одну из 75 востребованных специальностей, в выборе которой помогут инновационные HR-сервисы – профориентационный нейротрекер, очки виртуальной реальности.



После обучения наставники подбирают подходящие вакансии и организуют собеседования с работодателями. На данный момент, по словам мэра, центр сотрудничает более чем с 3 тысячами предприятий, в том числе с Московским метрополитеном и машиностроительным конструкторским бюро "Вымпел".

"Особое внимание уделяем будущим кадрам. На площадке центра девятиклассники могут посетить иммерсивную экскурсию в 5D-кинотеатре, пройти профориентационный тест, познакомиться с представителями столичных колледжей", – добавил Собянин.



Между тем более 300 предприятий в Москве организуют для школьников профориентационные образовательные мероприятия, а также экскурсии на свои производства. Подобный подход к организации образовательной деятельности дает возможность работодателям познакомиться с потенциальными кадрами, а школьникам – с профессиями.

