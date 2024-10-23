Новая программа профориентации подготовлена для столичных девятиклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обновленная комплексная профориентационная программа для девятиклассников включает в себя знакомство со специальностями в иммерсивном кинотеатре, посещение экскурсий на предприятия столицы, общение с ведущими работодателями и специалистами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Какую профессию можно получить, какая заработная плата ждет выпускника после окончания обучения и как выстроить карьерный трек – об этом ребята могут узнать в центре "Профессии будущего", – отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В рамках программы первым этапом станет интерактивное знакомство с актуальными профессиями в центре. Для ребят будет организовано полное погружение в мир современных профессий в иммерсивном 5D-кинотеатре, который создает ощущение реального присутствия благодаря звукам, текстурам, движениям и визуализации.

Затем участников ждет VR-тренажер, где они смогут примерить на себя роли сварщика, токаря, бариста, пекаря, повара и многих других профессий. Девятиклассники пройдут тестирования, после чего их ждут индивидуальные консультации с карьерными наставниками и встречи с представителями колледжей Москвы.

Для родителей разработаны встречи с экспертами в области рынка труда, ведущими работодателями, специалистами по профориентации, карьерными консультантами, директорами и представителями колледжей.

Также для учителей девятых классов будут организованы встречи, где они смогут узнать больше о проекте. Школьники посетят мероприятия, включающие фестивали профессий, экскурсии на ведущие предприятия и дни открытых дверей в колледжах. Новым форматом станет программа наставничества, где старшеклассники будут делиться своим опытом и историями успеха.

Между тем Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" проведет федеральный форум "Управляй карьерой" на ВДНХ 26 октября. На него приглашают студентов и выпускников, заинтересованных в получении опыта, а также горожан, которым нужна помощь с трудоустройством и планированием карьеры, в том числе в высокотехнологичных областях.