"Техноград" проведет форум "Управляй карьерой" на ВДНХ 26 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" проведет федеральный форум "Управляй карьерой" на ВДНХ 26 октября с 10:00 до 18:00. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На мероприятии горожанам помогут с трудоустройством и планированием карьеры, в том числе в высокотехнологичных областях, где есть острая нехватка квалифицированных кадров. Форум рассчитан как на молодых, так и на опытных специалистов различных профессиональных сфер. На него также приглашают студентов и выпускников, заинтересованных в получении опыта.

На площадке участников будут ждать свыше 20 экспертов, среди которых HR-специалисты, карьерные консультанты, коучи и психологи. Они представят инсайты о карьерных возможностях в условиях неопределенности и с учетом развития новых технологий.

Вся программа будет состоять из трех секций, в каждой из которых запланированы мастер-классы, лекции, дискуссии и тренинги. Посетителям расскажут о последних трендах рынка труда, открывшихся возможностях в планировании и развитии карьеры, а также они поучаствуют в дискуссиях представителей бизнеса, топ-менеджеров и HR-директоров.

Например, на секции "Вопросы развития карьеры" участники смогут по-новому взглянуть на процесс трудоустройства, узнают о ключевых факторах выбора компании в начале карьеры, а также о том, как правильно сменить профессиональную сферу и перейти в IТ.

На "Психологии карьеры" специалисты по профориентации и коучингу, а также психологи предложат способы борьбы с эмоциональным выгоранием, научат, как справиться со страхом смены работы в возрасте после 40 лет и познакомят с критериями для измерения личной эффективности.

В свою очередь, на секции "Навыки, которые делают кандидата дороже" участники познакомятся со стратегиями поддержания стабильности и адаптивности в условиях постоянных изменений, узнают, как добиться легкости в общении и точно донести свою мысль до собеседника.

Помимо этого, в 16:00 всех желающих приглашают на панельную дискуссию "Идеальный кандидат для HR, руководителя и собственника в 2025 году", в рамках которой собравшиеся подведут итоги форума.

Также на протяжении всего мероприятия будут работать индивидуальные консультанты, а в фойе – зона с работодателями, где высокотехнологичные компании представят свои вакансии посетителям.

Ранее в "Технограде" прошел фестиваль "Точка трансформации. Навыки лидерства", в рамках которого гостям рассказали о ключевых гибких навыках руководителя, а также о компетенциях, позволяющих достичь высокого уровня эффективности и повысить свои финансовые показатели.

Под руководством экспертов посетители создавали основу своего бизнес-плана, а также принимали участие в играх на проработку аналитического мышления, устойчивости, лидерства, социального влияния и мотивации.

