Кабмин утвердил концепцию повышения уровня занятости у людей с ограничениями по здоровью

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Российское правительство утвердило концепцию и план мероприятий повышения уровня занятости людей с ограничениями по здоровью до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как подчеркнул премьер РФ Михаил Мишустин, активное внедрение современных технологий и развитие новых форм занятости открывают дополнительные возможности для трудоустройства.

В концепцию входит содействие в открытии и ведении собственного бизнеса, повышение доступности образования и переквалификации, а также оказание помощи в поиске работы и адаптации на ней. При этом особое внимание уделят участникам СВО с инвалидностью. По словам Мишустина, для этого нужно повысить уровень взаимодействия фонда "Защитники Отечества" с региональными органами службы занятости.

В рамках работы планируется повышение уровня трудоустройства людей с ограниченными возможностями по здоровью до 75%, а выпускников вузов – до 60%. Также ожидается запуск работы системы оказания услуг по соцзанятости во всех регионах страны к 2030 году.

"Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент. Прошу внимательно за этим следить", – заключил Мишустин.

Специалисты ранее назвали сферы для быстрого трудоустройства в Москве. Так, первой сферой для этого стала промышленность. Сферу оптовой и розничной торговли специалисты поместили на второе место по востребованности. Направление пользуется популярностью из-за возможности работать по гибкому графику.