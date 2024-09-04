04 сентября, 15:41Политика
Кабмин утвердил концепцию повышения уровня занятости у людей с ограничениями по здоровью
Фото: 123RF/fotovlad
Российское правительство утвердило концепцию и план мероприятий повышения уровня занятости людей с ограничениями по здоровью до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Как подчеркнул премьер РФ Михаил Мишустин, активное внедрение современных технологий и развитие новых форм занятости открывают дополнительные возможности для трудоустройства.
В концепцию входит содействие в открытии и ведении собственного бизнеса, повышение доступности образования и переквалификации, а также оказание помощи в поиске работы и адаптации на ней. При этом особое внимание уделят участникам СВО с инвалидностью. По словам Мишустина, для этого нужно повысить уровень взаимодействия фонда "Защитники Отечества" с региональными органами службы занятости.
В рамках работы планируется повышение уровня трудоустройства людей с ограниченными возможностями по здоровью до 75%, а выпускников вузов – до 60%. Также ожидается запуск работы системы оказания услуг по соцзанятости во всех регионах страны к 2030 году.
"Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент. Прошу внимательно за этим следить", – заключил Мишустин.
Специалисты ранее назвали сферы для быстрого трудоустройства в Москве. Так, первой сферой для этого стала промышленность. Сферу оптовой и розничной торговли специалисты поместили на второе место по востребованности. Направление пользуется популярностью из-за возможности работать по гибкому графику.
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