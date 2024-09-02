Мария Воропаева рассказала об усилении поддержки талантливой молодежи

Фото: Александра Денисова

В начале нового учебного года в Российском фонде мира подвели итоги сразу двух крупных образовательных проектов – "Кадровый резерв" и "Профессиональная ориентация школьников". Как рассказала куратор проектов Мария Воропаева, оба направления показали блестящие результаты, а в следующем году непременно выйдут на новый уровень.

Этим летом в проект Российского Фонда мира "Профориентация школьников" попали образовательные учреждения трех районов – Ново-Переделкино, Солнцево и Внуково. Школьникам, уже сегодня решившим определиться с выбором трудового пути, помогали сделать этот выбор на семинарах, круглых столах, мастер-классах и экскурсиях на предприятия и производства.

Победители онлайн-викторины выиграли экскурсию в Госдуму РФ, где вскоре смогут напрямую познакомиться с работой федерального парламента. А итогом летней сессии проекта стало решение о создании в районе Ново-Переделкино координационного центра, где старшеклассникам будут оказывать информационные услуги и помогать в поиске профессии и временном трудоустройстве.

Ребята постарше тем временем принимали участие в проекте "Кадровый резерв", где также посещали мастер-классы и семинары с известными спикерами, в частности, с зампредседателем Госдумы РФ Борисом Чернышовым и сенатором Вадимом Деньгиным. Результаты нескольких месяцев работы подытожила руководитель проектных направлений Российского Фонда мира Мария Воропаева.

"Кадровый резерв" и "Профориентация школьников" не только показали заинтересованность молодежи в наставничестве и компетентном сопровождении на стартовых этапах трудового пути. Они также продемонстрировали высокий уровень ожиданий со стороны районных работодателей, чьи двери уже сейчас открыты молодым специалистам. Поэтому в следующем сезоне проекта мы не только продолжим работу, но и нарастим темпы", – подчеркнула она.

Ранее после капитального ремонта открылся Центр молодежного парламентаризма в Юго-Западном округе столицы по адресу улица Каховка, 21. Это инновационная площадка, на которой члены молодежных палат города обмениваются идеями и запускают проекты в целях дальнейшего развития молодежной среды.

