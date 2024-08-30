Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Встреча молодежи с российским журналистом, радио- и телеведущим Владимиром Соловьевым состоялась в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы.

Во время выступления он поделился с молодыми людьми профессиональным опытом и ответил на вопросы гостей мероприятия. Беседуя с молодежью, Соловьев обратил внимание, что на протяжении нескольких последних лет в мире происходит трансформация представлений о жизни.

"У каждого выстраивается свое отношение к событиям, которые случаются сейчас. Поэтому важно готовить себя ко всему, что происходит и будет происходить. Ведь жизнь состоит не из бесед, а из поступков. Важно найти в себе силы, чтобы решиться и сделать шаг, а также не потерять себя", – отметил журналист.

В своем выступлении ведущий особенно сконцентрировался на проблеме искажения исторических фактов в современном мире и медиапространстве. Кроме того, Соловьев уделил внимание важности сохранения патриотизма и памяти о знаковых событиях.

В качестве организатора мероприятия выступил проект "Молодежь Москвы". Поддержку ему оказал комитет общественных связей и молодежной политики города.

Ранее в рамках форума-фестиваля на молодежной точке "Телепорт" состоялась открытая встреча с участниками спецоперации. Герои рассказали о своем опыте, патриотическом воспитании и защите Отечества. Они отметили, что любовью к Родине является готовность отстаивать интересы и ценности своей страны.

