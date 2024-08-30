Более 20 патриотических мероприятий прошло на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" прошло уже более 20 патриотических мероприятий. На маркете "Сделано в Москве" гости приняли участие в различных мастер-классах, викторинах и играх на знание истории, сообщает портал мэра и правительства столицы.

При этом в квизах смогли проявить себя не только школьники, но и взрослые. К примеру, 18 августа в честь Дня Воздушного флота РФ работник скорой помощи правильно ответил на максимальное количество вопросов, одержав победу.

Для желающих проводились тренировки по боевым искусствам, на занятиях по тхэквондо девочек учили приемам самообороны.

Кроме того, гости маркета могут помочь пострадавшим в Курской области – на их поддержку направляют 10% от продажи товаров столичных брендов.

В День знаний гости фестиваля "Москва 2030" также смогут принять участие в мастер-классах, послушать лекции и сыграть в интеллектуальные и подвижные игры. Юных участников мероприятий познакомят с профессиями и технологиями будущего, также для гостей откроют мультиспортивную площадку, которая состоит из 18 тематических зон. Отметить День первокурсника можно будет в Парке Горького.