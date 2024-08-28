"Эволюция" стала одной из самых посещаемых площадок "Москвы 2030"

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

Экспозиция "Эволюция. От происхождения видов до робототехники", расположенная в парке искусств "Музеон", стала одной из самых посещаемых на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экспонаты на выставке рассказывают гостям о том, как Земля выглядела несколько миллионов лет назад. Специалисты частично воссоздали фауну триасового, юрского и мелового периодов мезозойской эры. Помимо этого, в парке разместили 29 детальных фигур динозавров и 28 движущихся фигур доисторических животных, среди которых брахиозавры, тираннозавры, мамонты и морские обитатели. При этом некоторые фигурки сделали небольшими, чтобы их можно было подержать в руках.

Специально для юных посетителей поставили тематический поезд, две горки в форме динозавров и четыре площадки для раскопок окаменелостей.

Еще в "Музеоне" москвичам предлагают ознакомиться с современными технологиями, узнать о разработке и устройстве роботизированных систем и понаблюдать за ними в действии. Например, горожан ждет робот-уборщик отечественного производства, который способен до четырех часов трудиться без подзарядки и охватить до 1,5 тысячи квадратных метров в час. Наряду с ним на входе гостей встречает робособака Морс, который может передвигаться рысью и галопом, осваивать любые твердые поверхности, обходить или перепрыгивать препятствия.

Кроме того, в качестве небольшого интерактивного эксперимента желающим предлагают примерить промышленный экзоскелет. Он помогает поднимать, удерживать и переносить тяжелые предметы, снимая нагрузку со спины и рук. Конструкция весит от одного до 3,7 килограмма и позволяет поднять груз до 50 килограммов.

Помимо всего вышеперечисленного, на площадке проходят лекции и мастер-классы по археологии и робототехнике. Здесь же для спортсменов создали специальную зону для занятий. Например, они могут принять участие в заплыве на сапбордах. В свою очередь, детей от шести лет приглашают на занятия по скалолазанию на полутораметровом скалодроме.

Фестивальная площадка в "Музеоне" продолжит работу до 8 сентября. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Между тем на площадке фестиваля в Гостином Дворе гостям также подготовили интерактивную программу. Например, все желающие смогут испытать себя в роли машиниста в симуляторе кабины машиниста электропоезда "Ласточка".

Также посетителей ждут занятия по оказанию первой помощи. На этой же экспозиции представлены аппараты УЗИ, измерительные приборы и реалистичные манекены, благодаря которым москвичи могут попробовать себя в роли терапевта, кардиолога, лора, флеболога или хирурга.