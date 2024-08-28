3D-тур по "Городу будущего" запущен на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье" запустили 3D-тур масштабной мультимедийной экспозиции "Город будущего", который можно посмотреть онлайн с любого устройства.

Так, на онлайн-экскурсии все желающие смогут подробно рассмотреть уже построенные объекты спортивных, образовательных и медицинских кластеров, а также современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные. Кроме того, на прогулке по виртуальному туру онлайн-путешественникам предоставили возможность почитать про особенности разных мест, а также узнать об основных направлениях градостроительной деятельности Москвы.

Специальной функцией стала возможность посмотреть инновационные решения, представленные на выставке строительной техники "Машины, создающие города", не только в дневном, но и в ночном свете. Среди них гости увидят технику, используемую при строительстве метро, а также уникальные арт-объекты столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Сама мультимедийная экспозиция продолжит работу в "Зарядье" до 8 сентября. Посмотреть 3D-тур можно по ссылке.

Между тем площадку фестиваля в Гостином Дворе превратили в машину времени, которая переносит гостей в столицу будущего. Например, в пространстве от "Проспекта знаний" до "Квартала профессий" гостей встречают студенты и преподаватели московских колледжей.

Там же желающие могут пройти экспресс-тест на профориентацию и познакомиться с "Атласом профессий". На интерактивной доске можно посмотреть ролики о разных специальностях и узнать, какие из них станут востребованы в будущем.

