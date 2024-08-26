"Телепорт М24" телеканала Москва 24 получил престижную награду профессиональной премии

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 получил премию имени Владимира Зворыкина за инновационное телевизионное решение – "Телепорт М24". Награждение состоялось 26 августа в рамках Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Канал стал победителем в номинации "За создание и/или усовершенствование оборудования/технологии в сфере телерадиопроизводства".

"Телепорт М24" представляет собой медиастанцию, которая была разработана командой медиахолдинга "Москва Медиа" и предназначена для размещения в городе. Инновация призвана оптимизировать съемочный процесс. Она позволяет корреспонденту телеканала выходить в прямой эфир без участия съемочной группы. Устройство ведет запись, а также хранит и передает видео- и аудиоконтент от самой станции до программно-аппаратного комплекса телеканала.

Система оснащена специально разработанным программным обеспечением, позволяющим вести круглосуточную телевизионную трансляцию в формате 9:16 при сохранении высокого разрешения. Технология дает возможность демонстрировать широкий спектр мультимедийного контента, в том числе аудиовизуальные материалы, лонгриды, сервисную информацию и интерактивные карты.

Команда медиахолдинга прописала специальный код для эфира с "Телепорта М24". Он позволяет адаптировать ленту новостей сайта М24.ru в видеографический формат (информеры), а также анимировать ее и выделять ключевые заголовки. Кроме того, код дает возможность менять фотоматериалы под размер экрана и автоматически формировать сервисную информацию, то есть сведения о погоде в городе и точное время.

Первые "Телепорты М24", установленные в Москве, успешно прошли испытания. С их помощью проводились 42 новостных эфира в день и более 4,5 тысячи минут вещания в прямом эфире.

Главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев рассказал, что идея реализации проекта возникла еще в 2013 году. Однако на протяжении долгого времени не удавалось найти подходящее IT-решение и подобрать правильное время для старта.

"Для нас "Телепорт" является важным этапом развития наших технологий, потому что он позволяет нам существенно сэкономить на выезде съемочной группы, на организации съемочного процесса. Также "Телепорт М24" выполняет роль двойного назначения, являясь и рекламой Москвы 24 в городе, и техническим инструментом для выхода в прямой эфир", – отметил Грачев.

Главный продюсер также выразил благодарность технической команде, которая работала над данным проектом, за реализацию замысла "в самом лучшем варианте".

Премия имени Владимира Зворыкина, который является одним из выдающихся изобретателей электронного телевидения, присуждается на конкурсной основе за заслуги в области развития технологий и инженерных решений, значительно повлиявших на запись, передачу и прием телевизионного сигнала.

Получить награду можно за оригинальные решения и разработки, которые позволили значительно улучшить производство и воспроизведение аудио- и видеоконтента. Премия присуждается ежегодно, начиная с 2013 года, когда она была учреждена Национальной ассоциацией телерадиовещателей.

Телеканал Москва 24 установил в городе "Телепорт" для освещения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Устройства появились на Болотной площади, в парках "Зарядье", "Музеон" и в "Лужниках", где находятся флагманские площадки форума. Первые медиастанции начали работать на Тверской площади и в Гостином Дворе.

