Холдинг "Москва Медиа" получил две награды премии "Большая цифра"

Фото: АО "Москва Медиа"

Холдинг "Москва Медиа" победил в двух номинациях ежегодной премии "Большая цифра". Церемония награждения 15-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения состоялась 28 февраля.

Победителей выбрали по итогам голосования зрителей и решения жюри. Телеканал Москва 24 победил в номинации "Новости и бизнес". Главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев напомнил о результатах опроса ВЦИОМ, который показал, что Москва 24 – самый известный телеканал о новостях столицы. Он поблагодарил зрителей канала за доверие и "многолетнюю дружбу".

Программа "Куки внуки" (производитель – АО "Москва Медиа", канал-вещатель – Москва 24) взяла награду в номинации "Программа о кулинарии".

Всего в "Большой цифре" приняли участие 211 проектов от различных телеканалов, производителей ТВ-программ и онлайн-кинотеатров.

В прошлом году аналогичную премию завоевала программа "Сделано в Москве". Тогда всего на "Большую цифру" было заявлено 170 разных проектов.

В конце 2023 года сразу три радиостанции холдинга "Москва Медиа" – "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM – стали обладателями наград премии "Радиомания". Тогда речь шла про номинации "Интервью", "Ведущий разговорного формата" и "Музыкальная программа".