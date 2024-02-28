28 февраля, 21:15Общество
Холдинг "Москва Медиа" получил две награды премии "Большая цифра"
Фото: АО "Москва Медиа"
Холдинг "Москва Медиа" победил в двух номинациях ежегодной премии "Большая цифра". Церемония награждения 15-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения состоялась 28 февраля.
Победителей выбрали по итогам голосования зрителей и решения жюри. Телеканал Москва 24 победил в номинации "Новости и бизнес". Главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев напомнил о результатах опроса ВЦИОМ, который показал, что Москва 24 – самый известный телеканал о новостях столицы. Он поблагодарил зрителей канала за доверие и "многолетнюю дружбу".
Программа "Куки внуки" (производитель – АО "Москва Медиа", канал-вещатель – Москва 24) взяла награду в номинации "Программа о кулинарии".
Всего в "Большой цифре" приняли участие 211 проектов от различных телеканалов, производителей ТВ-программ и онлайн-кинотеатров.
В прошлом году аналогичную премию завоевала программа "Сделано в Москве". Тогда всего на "Большую цифру" было заявлено 170 разных проектов.
В конце 2023 года сразу три радиостанции холдинга "Москва Медиа" – "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM – стали обладателями наград премии "Радиомания". Тогда речь шла про номинации "Интервью", "Ведущий разговорного формата" и "Музыкальная программа".
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