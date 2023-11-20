Телеканал Москва 24 получил награду на конкурсе "ТЭФИ-Регион"

Фото: телеграм канал TEFI_Russia

Телеканал Москва 24 стал победителем Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион".

Церемония награждения победителей 22-го конкурса состоялась 20 ноября в Волгограде. В этот раз 138 телевизионных компаний прислали на мероприятие 548 работ.

Золотой диплом и статуэтку "Орфей" в номинации "Режиссер телевизионной программы/фильма" получил режиссер АО "Москва Медиа" Родион Макаров, создатель фильма о столичной службе оказания онкологической помощи "Москва. Спасая жизни".

"Наша команда постаралась максимально точно и полно показать и рассказать о московском стандарте онкологической помощи. Благодарю жюри за высокую оценку нашей работы", – сказал он.

Главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев подчеркнул, что конкурс – самое ожидаемое событие для всех региональных телеканалов России.

"Значение конкурса трудно переоценить, поскольку это одна из немногих возможностей живого профессионального общения и обмена опытом. Для нас огромная честь и удовольствие участвовать в данном форуме, и, конечно, мы стараемся побеждать", – уточнил Грачев.

Ранее стало известно, что на конкурс "ТЭФИ-2023" поступило 1 043 работы, однако в шорт-лист попали только по трое финалистов в каждой из 54 номинаций. Из всех номинаций одна будет специальной – ее выдадут за вклад в развитие российского телевидения.

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