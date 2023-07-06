Руководитель радио "Москва Медиа" стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России"

Фото: АО "Москва Медиа"

Руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России" в номинации "Главный редактор. Радио" за эффективное управление и развитие радийных средств массовой информации.

"Я давно спокойно отношусь к профессиональным регалиям, но, когда вижу реакцию семьи и родителей, становится понятно, что все не зря. Так что, мама, папа, машу вам рукой! Это награда ваша! А если чуть серьезнее, то я рад быть причастным к эволюции радиовещания в нашей стране. Радио не умрет никогда, кто бы что ни говорил. Но слушать радио будут все больше не в FM диапазоне", – сказал он.

Руководитель радио "Москва Медиа" отметил высокую конкуренцию и сложную структуру турнирной сетки. Он рассказал, что пришел в медиа в 2001 году и получил награду спустя 22 лет работы.

"Это приятно", – резюмировал Димов.

Премию "Медиа-Менеджер России" присуждают топ-менеджерам СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте. За 22 года вручения премии лауреатами стали более 650 ведущих топ-менеджеров медиарынка.

В феврале этого года радио "Москва FM" отпраздновало десятилетие со дня выхода в эфир на частоте 92.0. Тогда Димов рассказал, что путь до первого выхода в эфир занял примерно три месяца.

С момента запуска проекты "Москвы FM" получили многочисленные награды, в частности девять "Золотых микрофонов" – высших знаков отличия национальной премии "Радиомания".