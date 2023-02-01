"Москва FM" празднует 10-летие со дня выхода в эфир на частоте 92.0

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Радиостанция "Москва FM" празднует десятилетний юбилей со дня выхода в эфир. В честь дня рождения трансляцию программ запустили на 2 тысячах экранов медиахолдинга Maer, установленных в столичном такси.

С момента запуска проекты "Москвы FM" получили многочисленные награды, в частности девять "Золотых микрофонов" – высших знаков отличия национальной премии "Радиомания".

"Осенью 2012 года, когда встал вопрос о создании новой городской радиостанции, наша команда, конечно, не заглядывала на десятилетия вперед. Нам было важно быстро найти современную концепцию, построить и оборудовать студию, набрать сотрудников, создать и записать пакет звукового оформления", – рассказал глава департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов.

Специалист поделился, что путь до первого выхода в эфир занял примерно три месяца. Он поздравил всех причастных к созданию и работе радиостанции и поблагодарил за участие в проекте.

Знаковыми программами "Москва FM" стали утреннее шоу "Встань москвичом" с Натальей Пешковой и Романом Карловым, проект о финансовой грамотности "Цена вопроса" с Алексеем Бобровским, новости автопрома в "Вечерней передаче" Максима Ракитина и Влада Кутузова, а также досуговый дайджест "Выходные данные" Федора Баландина и "Супермаркет" братьей Эйхфусов.

В декабре стало известно, что программа телеканала Москва 24 "The City. Гид" победила в номинации "Москва в медиа" ежегодной премии индустрии гостеприимства "Путеводная звезда". Проект рассказывает о досуге и интересных местах столицы России.

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