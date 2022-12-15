Ведущий телеканала Москва 24 стал лауреатом премии "ТЭФИ-Капитал"

Фото: Москва 24

Ведущий экономической программы "Фанимани" на телеканале Москва 24 Константин Цыганков стал лауреатом Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Капитал". Награду он взял в номинации "Репортер" со спецпроектом "Киберспорт".

Цыганков поблагодарил жюри за награду и назвал это победой всей редакции, включая шеф-редакторов, режиссера, продюсеров и корреспондентов.

"Может, прозвучит нескромно, но мы заслужили это, своей работой и самоотдачей. Ребята, поздравляю!" – сказал ведущий.

Победителей премии объявили в рамках форума "Международная неделя бизнеса – 2022".

Ранее сайт Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета в номинации "СМИ и массовые коммуникации". Главный редактор сайта Инна Лобанова отметила, что сотрудники стремились к созданию площадки, которая объединит в себе новостной контент, а также все продукты холдинга "Москва Медиа".



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