Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 стал победителем конкурса "ТЭФИ-Регион".

В категории "Просветительская программа" выиграл материал "Москва Раевского: "Пожар 1812 года". Его ведущим является Владимир Раевский. В специальной номинации "Красная зона" победила одноименная работа Анастасии Цапиевой.

Всего в этом году на конкурс поступило порядка 600 работ. К участию в конкурсе отобрали 459 работ от 130 телекомпаний из 81 населенного пункта.

"ТЭФИ" является индустриальной телевизионной премией, которую присуждают за высшие достижения в области телевизионных искусств. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей".

Премия "ТЭФИ" была учреждена 21 октября 1994 года. С 2014 года организатором конкурса выступает некоммерческое партнерство "Комитет индустриальных телевизионных премий".

