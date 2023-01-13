Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

Он напомнил, что 320 лет назад вышло первое издание "Ведомостей", которые должны были сообщать о военных и иных значимых делах. По словам Собянина, с тех пор прошло более трех веков, однако роль журналистов не изменилась.

Мэр отметил, что в России происходит много событий, которые освещают и о которых рассказывают. Как подчеркнул Собянин, в критические моменты роль журналистов становится определяющей и даже ключевой.

"В любом военном конфликте, с одной стороны, на чаше весов – это военные победы, военные сражения. С другой стороны – это, может, не столь заметная, но не менее важная информационная война, которая ведется всеми силами и средствами. И от журналистов, от их патриотической позиции зависит очень многое в этой истории. Как сказал президент, чтобы нам победить, нам недостаточно военных побед, нам нужно, чтобы наша страна продолжала развиваться в социальном плане, в экономическом. И, как вы видите, несмотря на все сложности, проблемы, санкции, Москва продолжает развиваться по всем направлениям", – сказал мэр.

Собянин рассказал, что в 2023 году в столице завершатся знаковые проекты мирового уровня, в том числе будет запущена Большая кольцевая линия метро, два Московских центральных диаметра, завершится строительство Юго-Восточной хорды и Южной рокады, будет создан фармацевтический кластер в Зеленограде, автомобильный кластер на базе завода "Москвич", центр беспилотного самолетостроения в "Рудневе". Мэр отметил, что Москва активно будет развиваться несмотря ни на что.

Награды за создание и развитие информационных проектов об общественно-политической и социальной жизни столицы получили работники службы информационного агентства АО "Москва Медиа" – шеф-редактор службы информационного агентства Наталья Конова и руководитель отдела мультимедиа Екатерина Власенко.

Также премии удостоились заместитель главного редактора, глава департамента радио Максим Димов, программный директор департамента радио Александр Самойленко, креативный продюсер отдела информационных программ службы ТВ Иван Базанов.

Кроме того, награды получили сотрудники телеканала "Россия" – шеф-редактор производства форматов службы главного продюсера дирекции информационного канала "Россия 24" Ольга Курлаева и замначальника службы информационного вещания творческо-производственного объединения Москва 24 Евгений Сутырин.

"Орден Дружбы" получил политический обозреватель газеты "Вечерняя Москва" Михаил Щербаченко. Всего премии получили 28 человек.

Ранее сайт Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета в номинации "СМИ и массовые коммуникации". Главный редактор сайта Инна Лобанова отметила, что сотрудники стремились к созданию площадки, которая объединит в себе новостной контент, а также все продукты холдинга "Москва Медиа".



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