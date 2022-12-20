Программа телеканала Москва 24 "The City. Гид" стала лауреатом премии "Путеводная звезда"

Фото: Москва 24

Программа телеканала Москва 24 "The City. Гид" победила в номинации "Москва в медиа" ежегодной премии индустрии гостеприимства "Путеводная звезда". Премию получила руководитель проекта The City Евгения Смурыгина.

Она поблагодарила руководство столицы за проведение в городе интересных событий.

"Москва остается нашим главным источником вдохновения. Главный драйвер для всех, кто делает проект The City и программу "The City. Гид", – это любовь к тому месту, где мы живем, и желание поделиться бесконечными открытиями, которые Москва дарит нам каждый день, что мы, собственно, и делаем", – отметила Смурыгина.

Программа "The City. Гид" рассказывает об интересных местах Москвы и различных способах провести время в городе.

Ранее сайт Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета в номинации "СМИ и массовые коммуникации". Главный редактор сайта Инна Лобанова отметила, что сотрудники стремились к созданию площадки, которая объединит в себе новостной контент, а также все продукты холдинга "Москва Медиа".



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