Почти каждый второй москвич рассказал, что смотрит телеканал Москва 24

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Почти каждый второй житель столицы с разной периодичностью смотрит телеканал Москва 24. Об этом стало известно в результате опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что ТВ-каналы по телевизору или на любом другом устройстве смотрят 7 из 10 опрошенных жителей Москвы (69%). При этом каждый третий горожанин (31%) не включает их вовсе.

"Ядро" ежедневных телезрителей – люди в возрасте 45 лет и старше (52% среди тех, кому от 45 до 59 лет, и 69% среди граждан старше 60 лет). Московская молодежь же смотрит ТВ-каналы реже 1–2 раз в неделю (22–17% среди 18–34-летних) либо вовсе не относит себя к телезрителям (57–53% в этой же возрастной группе).

Согласно результатам опроса, рейтинг наиболее узнаваемых телеканалов, которые освещают жизнь в столице, возглавила Москва 24 (35% опрошенных). Телеканал с разной периодичностью смотрит почти каждый второй москвич (48%). Также более половины знающих телеканал зрителей доверяют транслируемой там информации (57%), среди регулярных зрителей канала уровень доверия достигает 75%. Кроме того, 52% респондентов в случае какого-либо происшествия в городе скорее обратятся за подробностями к новостным программам на телевидении.

Кроме того, телеканал Москва 24 вошел в тройку телевизионных источников наравне с федеральными: "Россия 1" и Первый канал (по 30% от числа тех, кто обратится за подробностями к ТВ), Москва 24 и "Россия 24" (по 14%), а также НТВ (7%). Среди телеканалов, которые жители Москвы хотели бы смотреть в общественном транспорте, также лидирует Москва 24. Так, ему отдал предпочтение почти каждый второй горожанин (45%).

При этом если бы москвичи могли выбирать только пять нужных каналов, то каждый третий оставил бы в своем списке Москву 24 (32% от числа тех, кто смотрит телевидение время от времени). Этот телеканал также является для граждан лидирующим среди источников информации о жизни города, в частности о работе Сергея Собянина и членов столичного правительства (38% от числа тех, кто обратится за такими новостями к телевидению), новостях в сфере транспорта (37%), медицины и здравоохранения (34%), ЖКХ (34%), строительства (32%) и работы электронных городских платформ (31%).

Уточняется, что предоставление актуальной информации о городе и работа в режиме реального времени – основные преимущества телеканала Москва 24, какими их видят сами москвичи (16 и 14% соответственно от числа знающих данный телеканал).

Опрос ВЦИОМ проводился с 30 ноября по 7 декабря прошлого года по заказу АО "Москва Медиа", в нем приняли участие 1 015 совершеннолетних жителей Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в рейтинге городов, где жители отметили самый высокий уровень качества жизни. Город лидирует по уровню материального благополучия, качества медпомощи, образования, экологии, развития транспорта и другим показателям.