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22 ноября, 16:30

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Москва заняла первую строчку рейтинга городов по уровню качества жизни

Москва заняла первую строчку рейтинга городов по уровню качества жизни

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Москва возглавила рейтинг российских городов с самым высоким уровнем жизни

По результатам опросов, Москва заняла первую строчку в рейтинге городов, где жители отметили самый высокий уровень качества жизни. Столица уверенно лидирует по нескольким критериям индекса качества, в том числе по уровню материального благополучия, качества медицинской помощи, образования, экологии, развития транспортной инфраструктуры и других показателей.

По уровню жизни столица обошла такие благоустроенные города, как Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень и Севастополь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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