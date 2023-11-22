Москва заняла первую строчку рейтинга городов по уровню качества жизни

По результатам опросов, Москва заняла первую строчку в рейтинге городов, где жители отметили самый высокий уровень качества жизни. Столица уверенно лидирует по нескольким критериям индекса качества, в том числе по уровню материального благополучия, качества медицинской помощи, образования, экологии, развития транспортной инфраструктуры и других показателей.

По уровню жизни столица обошла такие благоустроенные города, как Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень и Севастополь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.