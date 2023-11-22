В московских больницах появились "робокошки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роботы-помощники появились в трех столичных больницах в рамках пилотного проекта. Их решили назвать "робокошками" из-за внешнего вида, который похож на котов. Они могут привозить пациентам еду и лекарства в палату, встречать и провожать людей, помогать с перевозом вещей, а также давать советы о здоровье.

"Сейчас в тестовом режиме в городских клинических больницах № 67 имени Л. А. Ворохобова, № 15 имени О. М. Филатова и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского запустили "робокошек". Роботы разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей", – объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также она рассказала, что роботы безопасны в применении. Так, "робокошки" ориентируются в пространстве с помощью камер, а установленные 3D-сенсоры позволяют подсказывать, когда нужно остановиться перед препятствием и сохранять дистанцию (даже при резком торможении). Отмечается, что без подзарядки такие помощники смогут работать сутки.

В настоящее время одна из "робокошек" расположена в отделении реанимации новорожденных в городской клинической больнице № 67, помогая развозить препараты, расходные материалы в операционные и питание для детей. Другой робот находится во флагманском центре НИИ имени Н. В. Склифосовского в зоне триажа и транспортирует вещи больных и посетителей в смотровую.

Кроме того, сразу две "робокошки" задействованы во флагманском центре городской клинической больницы № 15. Одна из них тоже расположена в зоне триажа, а вторая – в зоне комфортного пребывания, где развозит биологические материалы, постельное белье и медицинские принадлежности.

Если пилотный проект будет успешен, тогда в остальных стационарах Москвы тоже появятся такие "робокошки", заключила Ракова.

Ранее Ракова сообщила, что более 800 операций выполнили столичные врачи с начала года с помощью роботохирургических комплексов. Это больше, чем в 2019 году. По ее словам, всего за последние четыре года таких операций проведено почти 4,5 тысячи.

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