"Актуальный репортаж": робота для уничтожения тромбов создали в столице

В Москве создали робота для уничтожения тромбов. Наноустройство доставляет лекарство через лучевую артерию к сгустку крови и растворяет его. Автор разработки – студент медицинского института РУДН, которые сделал первый прототип на базе НИИ "Молекулярной и клеточной медицины".

Изобретатель рассказал, насколько востребован новый метод, который позволяет пациентам оставаться в сознании во время процедуры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.