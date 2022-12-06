Собянин продлил поддержку исследований лекарств на базе медучреждений столицы

Программу поддержки клинических исследований новых лекарств в Москве продлили на 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Программа была запущена в сентябре, заявки на участие подали семь фармацевтических компаний. Разработчикам препаратов помогут подобрать площадки с необходимым оборудованием, набрать команду и добровольцев, а также решить юридические вопросы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.