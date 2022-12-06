Путин поручил предоставить пенсионерам право на прохождение внесудебного банкротства

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимир Путин поручил правительству и Банку России распространить программу внесудебного банкротства на пенсионеров и получателей пособий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также кабмин и ЦБ должны подготовить поправки о снижении минимального порога долга для данной процедуры с 50 до 25 тысяч рублей, а также о повышении максимального порога с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Программа внесудебного банкротства была введена в России в 2020 году. В соответствии с ней граждане, не имеющие имущества и денег, могут избавиться от долгов в размере от 50 до 500 тысяч рублей. По действующему законодательству получатели пенсий и различных соцвыплат не имеют права на прохождение данной процедуры, поскольку они имеют стабильный доход.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские банки превращают пенсионеров в вечных должников, без разбора выдавая небольшие кредиты. По его словам, в итоге кредитные организации "пьют кровь" из таких людей до конца жизни.

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