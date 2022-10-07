Темпы роста банкротств физлиц замедлились вдвое в России

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Темпы роста числа потребительских банкротств в этом году в РФ замедлились почти в два раза, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федресурса.

В период с января по сентябрь 2022 года прирост банкротств к аналогичному периоду 2021 года составлял 41,2%, до 194 145 процедур. При этом за девять месяцев 2021 года прирост к такому же периоду 2020 года составил 78,4%.

Всего за период существования института банкротства с октября 2015 года несостоятельными стали 669 258 россиян. Причем чаще всего инициаторами своего банкротства выступают сами граждане – на них приходится 96,1% случаев. Кредиторы инициировали всего 2,7% дел, Федеральная налоговая служба – 1,2%.

Популярным становится внесудебное банкротство. С начала года МФЦ опубликовали 4 710 сообщений о возбуждении подобных процедур, что на 43% больше, чем за такой же период прошлого года. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос до 59%. За девять месяцев завершилось 3 647 дел.

Количество корпоративных банкротств с января по сентябрь по сравнению с прошлым годом снизились на 2,4%, до 7 227 дел. Число введенных судами процедур наблюдения за девять месяцев текущего года снизилось на 30,6%, до 4 341. Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве уменьшилось в три раза, до 7 982.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило ввести в России соглашение о досудебной санации в качестве нового механизма предотвращения банкротства. В ведомстве отметили, что такая мера позволит избежать связанных с процедурой банкротства затрат и получить отсрочку по налогам.

Министерство рассчитывает, что при действии соглашения о досудебной санации начатое в отношении должника исполнительное производство будет прекращено, а также будет введен запрет на возбуждение новых.



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