В ГД предложили возвращать гражданам до 100 тыс руб при банкротстве работодателя

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме предложили возвращать гражданам до 100 тысяч рублей при банкротстве работодателя. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы.

Как сообщил один из авторов инициативы – депутат ГД Ярослав Нилов, документ планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента в понедельник, 18 апреля.

"100​ тысяч рублей вместо 30​ тысяч в месяц. Столько, по нашему мнению, должен составлять верхний порог выходного пособия​ и оплаты труда лиц, работавших по трудовому договору в случае банкротства компании. <...> В нынешних условиях корректное выполнение организацией своих социальных обязательств перед сотрудниками приобретает особую актуальность", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Изменения предлагается внести в пункт 5 статьи 136 федерального закона о банкротстве. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о введении в стране моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Данная мера, по словам главы кабмина, позволит должникам в течение шести месяцев решить текущие трудности и найти новые источники дохода. При этом им не потребуется закрывать бизнес и увольнять сотрудников.

Исключением из нового правила станут должники, выступающие застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в рамках закона о долевом строительстве и включенной в реестр проблемных активов.

