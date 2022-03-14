Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предприятия ушедших из РФ зарубежных компаний могут подвергнуть процедуре банкротства. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Процедура банкротства для таких предприятий может занимать от 3 до 6 месяцев, передает ТАСС слова главы Минфина.

"Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране", – сказал Силуанов.

Министр добавил, что уход зарубежных компаний из России не принесет выгоды никому.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что рассчитывают на возвращение значительной части зарубежного бизнеса в Россию. Это должно произойти после перенастройки логистики.

До этого в министерстве предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Уточнялось, что внешняя администрация обеспечит деятельность, формируя реестр требований кредиторов, а также будет проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение.

Также сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.