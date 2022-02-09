Верховный суд предложил повысить сумму по внесудебному банкротству до 1,5 млн руб

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Верховный суд выступил за повышение максимальной суммы долга, при котором человек может инициировать внесудебную процедуру банкротства. Об этом заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.
"Мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебной форме, до 1,5 миллиона рублей", – цитирует его ТАСС.
Лебедев отметил, что такая мера позволит упростить и ускорить процедуру освобождения граждан от долговой нагрузки.
Ранее Владимир Путин заявил, что россияне, обращаясь в судебные инстанции, должны рассчитывать на оперативное и справедливое разрешение возникших вопросов.
По его словам, российское правосудие в 2021 году в полной мере сохранило свою социальную направленность, которая выражается в повседневной работе судов. В частности, оно занималось рассмотрением дел по защите прав детей, потребителей и работников.
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