Верховный суд предложил повысить сумму по внесудебному банкротству до 1,5 млн руб

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Верховный суд выступил за повышение максимальной суммы долга, при котором человек может инициировать внесудебную процедуру банкротства. Об этом заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

"Мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебной форме, до 1,5 миллиона рублей", – цитирует его ТАСС.

Лебедев отметил, что такая мера позволит упростить и ускорить процедуру освобождения граждан от долговой нагрузки.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне, обращаясь в судебные инстанции, должны рассчитывать на оперативное и справедливое разрешение возникших вопросов.

По его словам, российское правосудие в 2021 году в полной мере сохранило свою социальную направленность, которая выражается в повседневной работе судов. В частности, оно занималось рассмотрением дел по защите прав детей, потребителей и работников.