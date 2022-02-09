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общество

9 февраля, 15:15

Путин заявил, что россияне должны получать в суде быстрое и справедливое решение

властьсудыобщество

Фото: depositphotos/belchonock

Граждане России, обращаясь в судебные инстанции, должны рассчитывать на оперативное и справедливое разрешение возникших вопросов, заявил Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Об этом сообщает ТАСС.

"Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение", – подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что перед российской судебной системой стоят новые задачи и сложные вызовы, главным из которых является работа в условиях пандемии, которая продолжается уже почти два года. Путин выразил благодарность судьям за достойную работу и высокую самоотдачу в этот непростой период.

"Все это непростое время наши суды работают в обычном режиме", – сказал он.

Президент добавил, что высшие судебные инстанции РФ неоднократно выступали с разъяснениями по ситуациям, возникавшим в связи с пандемией.

"Они касались реализации прав медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, на получение специальных выплат, обеспечение прав граждан, работающих дистанционно, и других острых проблем, с которыми сталкиваются люди в этот сложный период", – пояснил Путин.

По его словам, российское правосудие в 2021 году в полной мере сохранило свою социальную направленность, которая выражается в повседневной работе судов. В частности, они занимались рассмотрением дел по защите прав детей, потребителей и работников. Также Путин выразил надежду, что совещание позволит судьям проанализировать наработки по усовершенствованию своей работы.

"Поиск и принятие необходимых решений важны для всего судейского корпуса и общества, для всей страны", – заявил Путин, отметив, что в работе судей "нет второстепенных вопросов".

По словам президента, все элементы работы судей прямо связаны с осуществлением правосудия и защитой прав россиян, поэтому они обладают огромным государственным и общественным значением. Путин напомнил, что в 2022 году исполняется 100 лет со дня образования Верховного суда. По случаю этой знаменательной даты в ноябре пройдет Всероссийский съезд судей.

"Верховный суд России как высший судебный орган выполняет большой объем работы, анализирует и обобщает судебную практику, разрабатывает меры по совершенствованию судебной системы. Этот процесс непрерывный, потому что жизнь идет вперед, страна развивается", – добавил президент.

Также Путин подчеркнул, что российские суды должны быть готовы к повсеместному внедрению новейших цифровых технологий, напомнив, что в конце 2021 года в России был принят закон о дистанционном ознакомлении с материалами дел и участии в судебных заседаниях.

Ранее Владимир Путин поручил властям регионов России обеспечить возможность вызова врача на дом путем подачи заявки через портал госуслуг. Данное поручение регионы должны выполнить до 1 июля. Кроме того, правительству до 31 марта необходимо обеспечить техническую реализацию данного онлайн-сервиса по вызову врача на дом.

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