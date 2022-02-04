Верховный суд РФ подтвердил запрет садиться за руль после приема сердечного препарата

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Верховный суд России отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав после того, как он сел за руль после приема сердечного препарата на основе фенобарбитала. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Истец не пропустил пешеходов. Когда его остановили сотрудники ГИБДД и проверили на состояние опьянения, то освидетельствование нашло следы психотропного вещества из группы барбитуратов.

"Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению", – отметил мужчина.

Он добавил, что отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит праву на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленному в Конституции. Однако суд постановил, что законодательство в сфере дорожного движения запрещает управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, независимо от причины.

Верховный суд также напомнил, что в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства должны быть внесены сведения о возможном влиянии препарата на способность управлять автомобилем.

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