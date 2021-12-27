Нарколог перечислил продукты, на которые может среагировать алкотестер

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Квас, безалкогольное пиво, кумыс, спиртосодержащие лекарства, конфеты с алкогольной начинкой, скисшие соки и некоторые другие напитки могут вызвать положительный результат при проверке на алкотестере. Об этом

сообщает "Вечерняя Москва".

По словам нарколога Алексея Казанцева, перед поездкой водителям лучше отказаться от употребления данных напитков и продуктов.

"Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки, через 20 минут его уже не будет", – отметил специалист.

Среагировать алкотестер может и на лекарства: валокордин, валосердин или корвалол. В них содержится фенобарбитал – противосудорожный препарат, прием которого запрещен при управлении транспортным средством.

При этом популярное мнение о том, что все кисломолочные продукты вызывают положительную реакцию прибора, ошибочно. Показать наличие алкоголя в крови прибор может при употреблении кумыса, подчеркнул Казанцев.

"С тана, айрана и кефира – проверяли опытным путем – не выявляется. Чтобы опьянеть, нужен десятилитровый бидон", – пояснил нарколог.

Специалист добавил, что в небольшом количестве в безалкогольном пиве все-таки содержится алкоголь. Также спровоцировать реакцию алкотестера может скисший сок или любой перебродивший напиток. Кроме того, водителям лучше отказаться от продуктов, содержащих алкогольную начинку. Однако это касается не всех блюд и сладостей.

"Например, ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть", – пояснил нарколог.

Он добавил, что ложноположительная реакция алкотестера может отмечаться и при сахарном диабете. Однако она будет очень слабой.

Казанцев напомнил, что допустимая погрешность приборов в объеме 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха призвана исключить ложное срабатывание устройства. По мнению эксперта, ее стоит оставить.

Ранее президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев оценил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, вступающий в силу с 1 марта будущего года. По его мнению, в число признаков, свидетельствующих об употреблении наркотиков и алкоголя, входят и весьма неоднозначные критерии. Так, повышенная сонливость и утомляемость могут быть следствием перенесенного коронавируса или реакцией на уменьшение светового дня, которая часто проявляется у людей осенью.