Автоэксперт рассказал, кого проверят из-за новых правил выдачи водительских медсправок

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Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Москве 24, что новые правила получения водительских медсправок могут поставить в неудобное положение добросовестных граждан.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав подготовил проект, по которому некоторых водителей станут направлять на лабораторный анализ вне зависимости от результатов экспресс-тестирования на запрещенные вещества. Для этого врач должен выявить одновременно три признака возможного употребления наркотиков. К примеру, на анализ могут отправить при неадекватном поведении, сонливости или возбуждении, бледности, сухости кожных покровов и учащении или замедлении дыхания. Также в списке есть такие признаки, как ускоренное или замедленное мышление, заторможенность, эмоциональная неустойчивость, низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков, тремор рук и следы от инъекций.

По словам Славнова, из-за перечисленных Минздравом критериев на лабораторный анализ начнут попадать водители без зависимостей.

"Человек проходит медкомиссию, он и так волнуется. Понятное дело, у него будет аритмия, бледность кожи, тремор. Хочешь не хочешь, а у водителя могут все это найти, потому что он сидит у двери кабинета врача и переживает", – отметил эксперт.





Дмитрий Славнов автоэксперт, автоюрист Неужели кто-то думает, что действующий наркоман, которому нужно каким-то образом получить права, придет на медкомиссию "вмазанным"? Конечно нет. Подготовится и получит или начнет искать пути, как приобрести права незаконно. Обычный же человек может прийти на медкомиссию, а ему скажут, что у него бледность, тремор рук и сонливость.

В отличие от многих из перечисленных оснований для лабораторного анализа, происхождение следов от инъекций хотя бы можно доказать, сказал эксперт.

"Если водитель проходит какие-то медицинские процедуры, у него есть справка и заключение врача. Следы от уколов, которые ему прописали, можно доказать. А если водитель сам чем-то "балуется", здесь уже членам медкомиссии надо посмотреть и задуматься", – подчеркнул Славнов.

По мнению специалиста, новых требований для получения медсправок недостаточно, чтобы отстранить людей с зависимостями от управления автомобилями. Славнов убежден, что надзорным органам нужно обращать внимание на асоциальных водителей, а не всех подряд.

"Необходимо усилить работу с теми, кто уже лишен прав за пьяное вождение, кто отказался от медосвидетельствования, а также стоял на учете до или после получения водительского удостоверения. Я понимаю, что интереснее выявлять проблему до того, как она произошла. Но это не значит, что всех нужно грести под одну гребенку", – считает собеседник Москвы 24.

Ранее свое мнение о новом порядке выдачи медсправок водителям высказал руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. По его словам, этот процесс нуждается в четком регламентировании, чтобы не оставить поводов для злоупотреблений и коррупции.

