Автоэксперт рассказал, кого проверят из-за новых правил выдачи водительских медсправок

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Москве 24, что новые правила получения водительских медсправок могут поставить в неудобное положение добросовестных граждан.
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав подготовил проект, по которому некоторых водителей станут направлять на лабораторный анализ вне зависимости от результатов экспресс-тестирования на запрещенные вещества. Для этого врач должен выявить одновременно три признака возможного употребления наркотиков. К примеру, на анализ могут отправить при неадекватном поведении, сонливости или возбуждении, бледности, сухости кожных покровов и учащении или замедлении дыхания. Также в списке есть такие признаки, как ускоренное или замедленное мышление, заторможенность, эмоциональная неустойчивость, низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков, тремор рук и следы от инъекций.
По словам Славнова, из-за перечисленных Минздравом критериев на лабораторный анализ начнут попадать водители без зависимостей.
"Человек проходит медкомиссию, он и так волнуется. Понятное дело, у него будет аритмия, бледность кожи, тремор. Хочешь не хочешь, а у водителя могут все это найти, потому что он сидит у двери кабинета врача и переживает", – отметил эксперт.
В отличие от многих из перечисленных оснований для лабораторного анализа, происхождение следов от инъекций хотя бы можно доказать, сказал эксперт.
"Если водитель проходит какие-то медицинские процедуры, у него есть справка и заключение врача. Следы от уколов, которые ему прописали, можно доказать. А если водитель сам чем-то "балуется", здесь уже членам медкомиссии надо посмотреть и задуматься", – подчеркнул Славнов.
По мнению специалиста, новых требований для получения медсправок недостаточно, чтобы отстранить людей с зависимостями от управления автомобилями. Славнов убежден, что надзорным органам нужно обращать внимание на асоциальных водителей, а не всех подряд.
"Необходимо усилить работу с теми, кто уже лишен прав за пьяное вождение, кто отказался от медосвидетельствования, а также стоял на учете до или после получения водительского удостоверения. Я понимаю, что интереснее выявлять проблему до того, как она произошла. Но это не значит, что всех нужно грести под одну гребенку", – считает собеседник Москвы 24.
Ранее свое мнение о новом порядке выдачи медсправок водителям высказал руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. По его словам, этот процесс нуждается в четком регламентировании, чтобы не оставить поводов для злоупотреблений и коррупции.
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