В РФ планируют изменить процедуру получения медсправок для водителей – СМИ

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
В России может измениться процедура получения справок для автомобилистов, соответствующий проект подготовило министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Согласно документу, автомобилисты с видимыми клиническими признаками употребления наркотиков будут вноситься в группу риска. Так, водители со следами уколов на руках, повышенной потливостью, возбуждением, сонливостью, чрезмерно низким пульсом, тремором рук и эмоциональной неустойчивостью будут направляться на полноценное лабораторное исследование, минуя экспресс-анализ мочи.
Отмечается, что основанием для выписки направления на такое исследование будет выявление врачом-наркологом одновременно трех признаков наличия наркологических расстройств.
Ранее сообщалось, что в МВД подготовили проект постановления, которым планируется уточнить действующие в России правила медицинского освидетельствования водителей. Изменения затронут порядок оформления результатов освидетельствования, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, его проведения и оформления результатов.
Лишенным прав водителям придется сдавать анализы для получения медицинской справки
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