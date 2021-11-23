В РФ планируют изменить процедуру получения медсправок для водителей – СМИ

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В России может измениться процедура получения справок для автомобилистов, соответствующий проект подготовило министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Согласно документу, автомобилисты с видимыми клиническими признаками употребления наркотиков будут вноситься в группу риска. Так, водители со следами уколов на руках, повышенной потливостью, возбуждением, сонливостью, чрезмерно низким пульсом, тремором рук и эмоциональной неустойчивостью будут направляться на полноценное лабораторное исследование, минуя экспресс-анализ мочи.

Отмечается, что основанием для выписки направления на такое исследование будет выявление врачом-наркологом одновременно трех признаков наличия наркологических расстройств.

Ранее сообщалось, что в МВД подготовили проект постановления, которым планируется уточнить действующие в России правила медицинского освидетельствования водителей. Изменения затронут порядок оформления результатов освидетельствования, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, его проведения и оформления результатов.

