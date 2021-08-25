МВД РФ уточнит правила тестирования водителей на состояние опьянения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В МВД подготовили проект постановления, которым планируется уточнить действующие в России правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Также изменения затронут порядок оформления результатов освидетельствования, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, его проведения и оформления результатов.
Помимо этого, постановление содержит перечень используемых при освидетельствовании измерительных приборов, в который были включены анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Предполагается, что запись результатов анализа будет производиться на бумажном носителе, проверенном в соответствии с законодательством РФ.
Ранее сообщалось, что наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить. Законопроектом предлагается дополнить статью "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В частности, специалисты планируют закрепить повышенные меры ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также лицом, имеющим судимость за совершение такого же преступления.
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