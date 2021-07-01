Эксперт оценил планы по внедрению в РФ приборов для быстрого определения пьяных водителей

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МВД Москвы
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал сообщение о том, что сотрудники ГИБДД в 2022 году получат специальное оборудование для моментального определения алкогольного опьянения у водителей.
По его словам, уже несколько лет ходят разговоры о том, что у всех сотрудников ГИБДД появятся некие маленькие приборы, которые не приговаривают человека к штрафу. Он подчеркнул, что это просто первичная проверка, сообщает RT.
Водителю нужно дунуть в небольшой прибор: если загорается зеленая лампочка, он едет дальше. Если красная, это не значит, что его лишат прав: есть какие-то сомнения и его просто отправят на процедуру освидетельствования с оформлением всех документов.
Моржаретто подчеркнул, что такая практика существует во многих зарубежных странах.
Ранее сообщалось, что наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить. Законопроектом предлагается дополнить статью "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В частности, специалисты планируют закрепить повышенные меры ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также лицом, имеющим судимость за совершение такого же преступления.
Максимальное наказание, которое будет грозить нарушителям, – заключение на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Также лиц, совершивших такое преступление, хотят штрафовать на 300–500 тысяч рублей.
В МВД предложили ужесточить наказание за нарушения ПДД
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