Новые правила медосвидетельствования водителей в РФ могут заработать в марте 2022 года

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Новый порядок медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения может вступить в силу в России в марте 2022 года. Соответствующий проект приказа Минздрава РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации <...> в пункте пять слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года", – указано в документе.

Ранее сообщалось, что в МВД подготовили проект постановления, которым планируется уточнить действующие в России правила медицинского освидетельствования водителей. Изменения затронут порядок оформления результатов освидетельствования, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, его проведения и оформления результатов.