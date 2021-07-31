ГИБДД будет автоматически лишать прав водителей с серьезными заболеваниями – СМИ

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Российских водителей будут автоматически лишать права на управление транспортным средством в случае выявления серьезных заболеваний. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок к закону о безопасности дорожного движения.

Сообщается, что данные об обнаруженных болезнях, при которых невозможно управлять машиной, Минздрав будет сразу отправлять в ГИБДД. После этого водитель получит направление на внеочередное медосвидетельствование, а действие автомобильных прав будет приостановлено.

В случае неподтверждения диагноза врач предоставит электронное заключение и права будут восстановлены. При выявлении незначительных противопоказаний водителю выдадут новые права с необходимыми пометками.

Если специалист выявит значительные нарушения здоровья, водительские права аннулируют. К таким серьезным отклонениям относятся проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и ряд других заболеваний.

Планируется, что поправки вступят в силу в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что в МВД России работают над вопросом о внедрении экспресс-тестов на алкоголь для водителей. Ожидается, что появление подобных средств сократит время общения водителей с сотрудниками полиции.

До этого в МВД прокомментировали возможность увеличения скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Там пояснили, что соответствующее решение может быть принято по инициативе собственников магистралей.