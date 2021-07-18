В МВД изучают вопрос внедрения экспресс-тестов на алкоголь

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В МВД России работают над вопросом о внедрении экспресс-тестов на алкоголь для водителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.
"В рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя", – подтвердили в МВД.
Там выразили мнение, что появление подобных средств сократит время общения водителей с сотрудниками полиции. Кроме того, экспресс-тесты исключат субъективное мнение полицейских и конфликтные ситуации.
Накануне стало известно, что МВД планирует внедрить систему "Паутина" по всей России до конца года. Как пояснили в пресс-центре министерства, сервис будет отвечать за предупреждение и раскрытие преступлений, в том числе связанных с угоном.
До этого в МВД прокомментировали возможность увеличения скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Там пояснили, что соответствующее решение может быть принято по инициативе собственников магистралей.
Максимальную скорость на дорогах РФ могут повысить до 150 км/ч
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