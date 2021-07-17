МВД планирует внедрить систему "Паутина" по всей России до конца года

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Систему "Паутина" внедрят в подразделениях МВД по всей России до конца года. С таким заявлением выступили в ведомстве.

Как рассказали ТАСС в пресс-центре МВД, сервис "Паутина" отвечает за предупреждение и раскрытие преступлений, в том числе связанных с угоном.

"Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года", – подтвердили в ведомстве.

Там также рассказали, что система способна предупреждать и пресекать административные правонарушения, а также выявлять скрывшиеся с места ДТП автомобили. Кроме того, сервис позволяет автоматизировать оформление нарушений, зафиксированных дорожными камерами.

В данный момент "Паутина" активно применяется в Центральном федеральном округе РФ.

Ранее в МВД прокомментировали возможность увеличения скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Там пояснили, что соответствующее решение может быть принято по инициативе собственников магистралей.