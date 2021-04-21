МВД запустило систему для обжалования штрафов и розыска машин

10:19
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Министерство внутренних дел запустило систему "Паутина", которая позволит отследить местоположение угнанных и покинувших место ДТП автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсант".
Уточняется, что система также поможет обжаловать в электронном формате штрафы за нарушение правил дорожного движения.
В материале говорится, что программное обеспечение "Паутина" заработало на территории ЦФО, а до конца текущего года его запустят в большинстве российских регионов.
Как рассказал источник издания, ранее правоохранители могли получить из системы только фотографию машины в момент нарушения ПДД. Теперь же они смогут анализировать снимки всего пути следования.
Кроме того, новая система будет применяться и при обжаловании штрафов на портале государственных услуг.
Ранее сообщалось, что в России испытывают новый способ борьбы с превышением скорости. В компании "Технологии распознавания" предложили ввести в России электронные дорожные знаки с переменной информацией "Ограничение максимальной скорости". Такие знаки смогут менять данные об ограничениях скоростного режима и отображать их на электронном табло.
Для фиксации нарушения хотят использовать сразу три дорожные камеры. На снимке будет отображаться машина, госномер и знак переменной информации со значением скорости в момент нарушения. Таким образом разработчики планируют исключить спорные моменты.
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